Краевые власти заявили о намерении повысить зарплату бюджетникам

Краевые власти намерены провести индексацию зарплат бюджетникам в этом году, сообщила сегодня на заседании правительства края губернатору Пермского края Дмитрию Махонину министр финансов Екатерина Тхор. Средства заложены в поправки к бюджету, внесенные заксобрание Пермского края. Источник индексации - распределение остатка средств, сложившихся на счете бюджета по итогам исполнения бюджета за 2022 год.

Так, в этом году предполагается дополнительно направить 736,7 млн руб. (и такую же сумму в 2024 году) на повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, определенных указами президента РФ: это коснется педагогических работников, преподавателей и мастеров среднего профессионального образования, работников учреждений культуры, а также врачей и младшего и среднего медицинского персонала.

Предусмотрены средства на поэтапную индексацию фонда оплаты труда работников бюджетной сферы, не определенных указами президента – учреждений социальной сферы, противопожарной службы, гражданской защиты населения, лесхозов и т.д. На эти цели предлагается в объеме 480 млн руб. в год.

Сама индексация в 2023 году пройдет в три этапа. Первый этап – доиндексация ФОТ до уровня фактически сложившейся инфляции за 2022 год в Пермском крае (12,4%) – с 1 апреля 2023 г. на 2,2%. Далее, с 1 июля 2023 года индексация на 3% и с 1 октября – на 3,1%. Таким образом, вместо запланированной ранее в принятом бюджете индексации с 1 октября на 6,1% ее начнут проводить на шесть месяцев раньше, при этом, общая индексация по итогам года составит 8,5%.