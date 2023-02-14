На покупку электробусов для Перми выделят 784 млн руб.

Власти впервые раскрыли данные о стоимости предстоящей покупки 16 электробусов для нужд Перми. На эти цели планируется выделить 784 млн руб. Такие данные содержатся в опубликованном сегодня проекте постановлении администрации Перми – об установлении расходного обязательства на обновление подвижного состава.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Согласно ему, транспорт приобретается из трех источников: средств федерального бюджета – 736 млн руб., бюджета Пермского края – 38, 7 млн руб., средств бюджета Перми – 9, 8 млн руб.

О намерении до конца 2023 года краевые купить 16 электробусов, заявил ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. «Мы планируем, что они выйдут на новый маршрут №81 «Станция Пермь II - м/р Ива», который будет курсировать до нового ЖК «Погода». До сентября планируется установить четыре зарядные станции для электробусов. Работы начнутся с наступлением дорожно-строительного сезона», - заявил глава региона.

Ранее власти Перми рассчитывали запустить маршрут между железнодорожным вокзалом и микрорайоном Ива осенью 2023 года. Планируется, что маршрут №81 будет проходить по улицам Уинской, Старцева, Героев Хасана, Комсомольскому проспекту, Екатерининской и Луначарского.