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В 2022 году в развитие энергетического комплекса Липецкой области вложено 1,9 млрд рублей

Инвестиции в развитие энергокомплекса Липецкой области в 2022 году составили 1,9 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба облправительства.

По ее данным, за эти средства было построено более 300 км линий электропередачи и введено около 27МВА трансформаторной мощности. При этом в приоритете были автоматизация электрических сетей Липецкого района и реконструкция сетей 0,4-10 кВ по всему региону.

Также продолжилось строительство объектов для технологического присоединения потребителей льготной категории. Для льготников было построено и реконструировано более 167 км ЛЭП и обеспечено 16 МВА мощности. Затраты на это составили 461 млн руб.

Александр Прытков

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