Житель Озерска заработал более 10 млн рублей на незаконной продаже нефтепродуктов

Завершено расследование уголовного дела 56-летнего жителя Озерска, нелегально торговавшего топливом, алкогольной и табачной продукцией. Его обвиняют в производстве, хранении и сбыте немаркированных товаров, незаконном предпринимательстве и использовании средств индивидуализации продукции. Об этом сообщают в ГУ МВД региона.

Установлено, что горожанин долгое время торговал немаркированной алкогольной и табачной продукцией, которую он хранил у себя дома. При продаже он использовал товарные знаки известных вино-коньячных заводов. При задержании полицейские изъяли у него 300 емкостей со спиртным и свыше 300 пачек безакцизных табачных изделий на сумму более 100 тыс. руб.

Кроме того, житель Озерска в течение пяти лет продавал нефтепродукты, не работая в торговой компании и не имея регистрации в качестве ИП. Так он незаконно заработал более 10 млн руб.

В ходе следствия арестовали автомобиль обвиняемого стоимостью порядка 1 млн руб. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Озерский городской суд.