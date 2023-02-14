Кредиторы «Первомайского» обратятся в арбитраж за продлением конкурсного производства банка на полгода

Кредиторы ПАО «Банк "Первомайский"» по итогам заседания комитета приняли решение обратиться в Арбитражный суд Краснодарского края с целью продления конкурсного производства финансовой организации на шесть месяцев. Об этом сообщается в материалах Единого реестра сведений о банкротстве.

Предыдущее продление срока конкурсного производства на шесть месяцев было принято краевым арбитражем 4 августа 2022 года.

По решению Арбитражного суда Краснодарского края 31 января 2019 года ПАО «Банк "Первомайский"» признан банкротом. В отношении него открыто конкурсное производство.

В ноябре минувшего года «Ъ-Кубань» писал, что дебиторскую задолженность банка «Первомайский» выставили на торги за 370 млн руб. Торги были признаны несостоявшимися в виду отсутствия покупателей.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», ПАО банк «Первомайский» зарегистрировано в 1990 году в Краснодаре. Основной вид деятельности — денежное посредничество. Бенефициаром банка был глава холдинга «1М» Александр Измайлов.

Банк «Первомайский» был на 203-м месте по величине российских активов. В ноябре 2018 года у него отозвали лицензию, а в январе 2019 года — признали несостоятельным. На конец 2020 года установленные требования кредиторов «Первомайский» составляли 7,9 млрд руб. В июле 2022 года Арбитражный суд Северо-Кавказского округа отказался взыскать убытки с бенефициара и топ-менеджеров кредитной организации.

Екатерина Мухамедова

Читайте нас в Telegram