МЧС на Кубани готовит группировку для ликвидации последствий снегопада

В ГУ МЧС по Краснодарскому краю подготовили группировку из 202 человек и 85 единиц техники для ликвидации последствий непогоды. В регионе ожидается комплекс сильных осадков.

14 и 15 февраля на Кубани прогнозируют дождь с мокрым снегом. В Горячеключевском, Апшеронском и Туапсинском районах ожидается обильный снегопад, налипание мокрого снега на провода и деревья. В связи с этим региональное МЧС перешло в режим повышенной готовности.

Кроме того, в зонах возможных ЧС были развернуты подвижные пункты обогрева. Их организовали у Молдавановского и Шаумяновского перевалов, а также в Армавире.

Татьяна Ручкина

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