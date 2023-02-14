Оборот оптовой торговли снизился на 11,5% в Удмуртии в 2022 году

В январе-декабре 2022 года оборот розничной торговли в Удмуртии составил 310,6 млрд руб., что в сопоставимых ценах на 0,4% больше показателя за аналогичный период предыдущего года. Об этом сообщает Удмуртстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Оборот оптовой торговли организаций сократился на 11,5% и составил 394,3 млрд руб. При этом 60,1% от объема сформировался за счет субъектов малого предпринимательства. Оборот общественного питания составил 16,8 млрд руб., что на 8,7% выше объема 2021 года.