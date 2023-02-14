Депутат новосибирского горсовета Сергей Бойко объявлен в розыск

Независимый депутат городского совета Новосибирска и экс-глава штаба Навального в Новосибирске (штабы признаны экстремистскими организациями и запрещены в РФ) Сергей Бойко объявлен в розыск, следует из данных на сайте ГУ МВД РФ. «Основание для розыска: статья УК», - следует из выписки базы полиции. О какой именно статье идет речь – не уточняется.

Сергей Бойко покинул Россию осенью 2021 года. Он говорил, что опасается ареста по уголовному делу о создании экстремистского сообщества и не собирается возвращаться в Россию в ближайшее время. «По моим данным, такие материалы уже есть»,— писал Сергей Бойко в соцсетях. Тогда СМИ сообщали, что господин Бойко уехал в Грецию.

В августе прошлого года в розыск была объявлена еще один депутат горсовета Новосибирска Хельга Пирогова. Она является фигурантом уголовного дела по ч. 1 ст. 207.3 УК (распространение фейков о Вооруженных силах РФ). Дело в отношении депутата было возбуждено после того как она опубликовала в соцсети комментарий о погибших российских военнослужащих. Хельга Пирогова уехала из России в конце июля, как тогда сообщалось. в Грузию.

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Анна Егорова