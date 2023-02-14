Число жалоб жителей Кубани в ЦБ выросло на 12%

В 2022 году жители Краснодарского края направили в Банк России 12,3 тыс. жалоб, что на 12% больше по сравнению с прошлым годом. Основной причиной роста числа обращений стали последствия введения санкций, сообщает Южное ГУ Банка России.

За прошлый год жители региона направили 1095 жалоб по поводу санкций. Большинство из них поступило с марта по июль. Вопросы касались операций с иностранной валютой, перевода счетов от брокеров, оказавшихся под санкциями, другим участникам рынка, а также реструктуризации кредитов.

С августа количество жалоб резко сократилось. Так, на 15% стало меньше обращений из-за навязывания дополнительных услуг в банках при заключении договора. Решить проблему помог запрет банкам и микрофинансовым организациям заранее проставлять в документах значки (например, галочки), означающие согласие заемщика на оплату любых привязанных к кредиту или займу услуг.

На 11% сократилось число жалоб на страховые компании, в том числе на ОСАГО — на 30%. Почти вдвое — с 919 до 502 — снизилось количество обращений из-за неверного применения коэффициента бонус-малус.

При этом с 499 до 563 выросло количество сообщений о мошеннических действиях. В основном жители Кубани становились жертвами социальной инженерии и кибермошенников.

Татьяна Ручкина

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