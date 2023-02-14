Завод сидра в Темрюкском районе выставили на продажу за 140 млн рублей

Завод по производству сидра, расположенный в Темрюкском районе, выставили на продажу за 140 млн руб. на «Авито».

Имущество принадлежит компании «Панагия». Общая площадь помещений, согласно объявлению, составляет более 1 тыс. кв. м. На территории завода размещено оборудование, склады и цеха по производству сидра и пива. На продажу выставили многопрофильную линию разлива на 6 тыс. бутылок в час, оборудование для обработки воды и производственную базу по выпуску пива.

Предполагаемый объем производства составляет 4,7 млн литров сидра в год и 150 литров пива ежемесячно.

ООО «Панагия», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в 2014 году в Темрюке. Производство сидра и прочих плодовых вин является основным видом деятельности предприятия. Компания принадлежит Рафику Мацакяну. В 2021 году выручка предприятия составила 1,1 млн руб., убытки — 1,5 млн руб.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram