Свалки в Благовещенске и Давлеканово рекультивируют за 165,8 млн рублей

ООО «Билд» стало победителем торгов по отбору подрядчика для ликвидации свалок в Благовещенске и Давлеканово. Как сообщает «РБК-Уфа», компания предположила исполнить контракты за 165,8 млн руб. Общая начальная стоимость лотов составляла 166,6 млн руб. В торгах по Давлеканово участвовали шесть претендентов, по Благовещенску — пять.

По условиям торгов, «Билд» обязан рекультивировать полигоны (площадь каждого — 3,7 га) до 15 ноября текущего года. На свалке в Давлеканово находятся более 143 тыс. куб. м отходов, а в Благовещенске — 148,5 тыс. куб. м.

В декабре 2022 года, как сообщал «Ъ-Уфа», «Билд» получил контракт на ликвидацию несанкционированной свалки в Стерлитамаке за 803 млн руб. (начальная цена контракта — 845,35 млн руб.).

ООО «Билд», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в Уфе в 2012 году. Компания, специализирующаяся на строительстве жилых и нежилых зданий, принадлежит на 99% Рустаму Хасанову и на 1% — Владиславу Батршину. В 2021 году выручка компании составила 2 млрд руб., чистая прибыль — 453 млн руб.

Олег Вахитов

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