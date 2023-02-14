В 2023 году на Кубани построят 19 школ по нацпроектам

В 2023 году в Краснодарском крае введут в эксплуатацию 20 школ, 19 из которых — по нацпроектам. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев отметил, что все работы нужно проводить с опережением сроков, чтобы было время на сдачу объектов и оснащение их оборудованием. Он отметил, что сейчас с отставанием в несколько месяцев строят школу на 1,1 тыс. мест в Краснодаре на улице Колхозной и школу на 400 мест в станице Староминской. По словам главы региона, необходимо четко понимать, почему сложилась такая ситуация.

«Если проблема в недобросовестном подрядчике, то говорить об этом надо уже сейчас. И привлекать к строительству важнейших социальных объектов такие компании, которые делают работу качественно, справятся с поставленными задачами своевременно»,— отметил Вениамин Кондратьев.

По словам вице-губернатора Сергея Власова, для устранения отставаний уже приняли ряд мер. С подрядчиком строящегося в Краснодаре объекта проработали вопрос и увеличили на стройплощадке количество людей и техники. В Староминской начали возводить стены первого этажа. Там планируют скорректировать график работ и ускориться.

Глава Кубани поручил профильным ведомствам подключиться к мониторингу хода строительства соцобъектов в режиме онлайн. Он позволяет оценивать ход работ по любому объекту капитального строительства и в случаях возникновения отклонений предусмотреть комплекс корректирующих мероприятий.

Татьяна Ручкина

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