Кассация подтвердила оправдательный приговор экс-главе Тагилбанка Алексею Чеканову

Седьмой кассационный суд, расположенный в Челябинске, оставил в силе оправдательный приговор Свердловского областного суда в отношении бывшего председателя правления и совладельца Тагилбанка Алексея Чеканова. Об этом «Ъ-Урал» рассказал его адвокат Максим Колесников.

Напомним, в июле 2018 года у Тагилбанка была отозвана лицензия за плохое финансовое состояние и завышение стоимости активов. В отношении топ-менеджеров и владельцев банка было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 172.1 УК РФ (фальсификация отчетности финансовой организации). В феврале 2022 года Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес в отношении подсудимых обвинительный приговор. Алексею Чеканову был назначен штраф 300 тыс. руб., бывшему председателю правления Ларисе Пестовой — 400 тыс. руб., бывшей главе кредитного управления банка Оксане Логиновой — 300 тыс. руб. Однако в июле Свердловский областной суд оправдал Алексея Чеканова и отменил приговор райсуда. В отношении остальных фигурантов дела приговор оставлен без изменений.

По словам господина Колесникова, обвинение прокуратуры строилось на доказательствах, которые не учел суд, и на ошибках в формулировке судебного акта. «Суд не учел ряд доказательств, которые имелись в деле, которые, по мнению прокуратуры, свидетельствовали о виновности Чеканова. Наша позиция заключалась в том, что ни одно из этих доказательств на самом деле не подтверждает подстрекательство»,— рассказал адвокат.

Максим Колесников не исключает, что прокуратура обратится с жалобой по делу в Верховный суд РФ, но считает это «бесперспективным». «Доказательств того, в чем Алексей Чеканов обвинялся, в материалах дела не было ни на стадии предварительного следствия, ни в первой инстанции, ни в апелляционной»,— подчеркнул он.

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Василий Алексеев