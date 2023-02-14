В Татарстане компания «Харатс» заплатит 4 млн рублей за причиненный природе вред

Нижнекамский горсуд обязал компанию «Харатс» заплатить 4,1 млн руб. за то, что предприятие нанесло вред окружающей среде. Об этом говорится в сообщении Минэкологии Татарстана.

В январе жители поселка Ильинка в Нижнекамске сообщили в министерство о незаконной добыче песка на одном из земельных участков. После этого сотрудники Минэкологии выехали на место и обнаружили факт добычи песка при том, что у компании не было права пользования недрами.

Всего сотрудники компании вывезли с места 52 самосвала с песком. Против предприятия составили н административный протокол по ч. 1 ст. 7.3 КоАП РФ.

"Ъ-Казань"