В Петербурге выросло количество наблюдаемых пациентов с психическими расстройствами

Общее количество пациентов с психическими расстройствами в Санкт-Петербурга выросло более чем на 11% по сравнению с 2018 годом, при этом количество госпитализаций выросло незначительно. Такие данные со ссылкой на петербургский комитет по здравоохранению приводит во вторник, 14 февраля, «Деловой Петербург».

Всего под наблюдением психиатров на начало 2023 года находилось более 67 тыс. человек, из которых 14,5 тыс. — дети и подростки. Почти 50% всех несовершеннолетних пациентов наблюдаются с диагнозом «умственная отсталость».

За прошедший год 22,5 тыс. петербуржцев были госпитализированы в связи с манифестацией или обострением психических расстройств. В 2020 году таковых случаев было 23,3 тыс., а в 2021 — 22,6 тыс. В комздраве также отметили рост обращений в поликлиники и ПНД с жалобами психиатрического характера.

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