Планы на вечер

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День святого Валентина — отличный повод устроить романтический вечер. Вариантов масса: ужин в любимом заведении, поход в театр, свидание при свечах дома. Программа вечера зависит от личных предпочтений, однако все они предполагают дресс-код. Разбираемся, в чем лучше всего отметить день всех влюбленных.

Ресторан

Самый очевидный вариант — романтичный вечер в хорошем ресторане. Дресс-код вечера по большей части зависит от уровня заведения, мы рассмотрим самые универсальные образы. Мужчинам стоит выбрать костюм или непарную комбинацию пиджака и брюк (галстук в этом случае опционален). Женщинам — платье и туфли или брючный костюм.

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1. Рубашка Uniform Bridge, 12 490 руб., Brandshop 2. Брюки J Press, 25 000 руб., Code7 3. Пиджак Uma Wang, 197 790 руб., Leform 4. Ботинки Solovair, 22 990 руб., Code7 5. Платье Stefanel 6. Пальто Lemaire, 198 600 руб., КМ20 7. Сумка Guess 8. Туфли Gianvito Rossi, 64 150 руб., ЦУМ

Театр

Для более формального вечера в театре необходимо подобрать соответствующий дресс-код. Однотонное платье в сочетании с туфлями на высоком каблуке для девушек и строгий, формальный костюм для мужчин. Можно, конечно, позволить себе вольности вроде темных джинсов, но в такой вечер все же хочется выглядеть уместно.

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1. Смокинг Corneliani, 150 000 руб., ЦУМ 2. Рубашка Barena Venezia, 15 990 руб., Leform 3. Ботинки Principe di Bologna, 22 490 руб., No one 4. Платье Ellyme, 34 320 руб., ЦУМ 5. Пальто A Tentative Atelier, 99 900 руб., Leform 6. Туфли Dolce & Gabbana, 63 800 руб., ЦУМ

Вечер дома

Если все же не захочется выходить никуда холодным февральским вечером, всегда можно устроить романтический вечер дома. В таком случае программа зависит исключительно от вашего понимания романтики — от собственноручно приготовленного ужина при свечах до пиццы на двоих с любимым фильмом.

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1. Треники Warehouse, 11 700 руб., Code7 2. Футболка Gramicci, 5 650 руб., Peak Store 3. Худи Market, 14 690 руб., Brandshop 4. Пижама Luna Di Seta, 45 280 руб., ЦУМ 5. Толстовка 12Storeez, 7 980 руб. 6. Спортивные штаны Joostream

Илья Петрук