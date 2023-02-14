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В Татарстане за год выявили 34 кредитные организации с признаками нелегальной деятельности

За минувший год в Татарстане обнаружили 34 организации с признаками нелегальной работы. Об этом заявили в отделении ЦБ РФ — Нацбанка по региону.

Большая часть выявленных организаций оказались кредиторами. Их число составило 31. Кроме того, в списке оказались две финансовые пирамиды и один нелегальный профессиональный участник рынка ценных бумаг.

«Нелегальные кредиторы предлагали гражданам деньги в долг „без справок и поручительств“, не имея на это соответствующего разрешения. В таких случаях заемщик рискует потерять имущество, переданное в залог», — уточнили в отделении.

"Ъ-Казань"

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