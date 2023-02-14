Компания Maserati анонсировала программу по выпуску эксклюзивных суперкаров, сообщает TopGear со ссылкой на главного инженера итальянского автопроизводителя Давиде Данесина.

Как пояснил специалист, Maserati намерена последовать примеру конкурентов и готова строить на шасси серийных спорткаров MC20 и GranTurismo эксклюзивные модели для самых состоятельных заказчиков.

Новые автомобили будут создаваться в ретро-стиле, подобно Ferrari Daytona SP3 и Lamborghini Countach LPI 800-4, а их тираж будет ограничен крайне малыми сериями или единичными экземплярами. Программа создания суперкаров станет расширением заводского проекта по персонализации Fuoriserie.

Напомним, первым автомобилем новой программы должен стать анонсированный летом 2022 года трековый суперкар Project24, созданный на базе дорожного спорткара Maserati MC20.

Максим Вершинин

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