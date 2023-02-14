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Жителя Ижевска задержали за нападение на продавца магазина с ножом

В столице Удмуртии в полицию поступило сообщение о нападении на продавца магазина на улице Пушкинской. Как сообщает пресс-служба МВД по республике, мужчина в медицинской маске вошел в помещение и, угрожая продавцу ножом, похитил из кассы 15 тыс. руб.

Скрывшегося злоумышленника задержали. Им оказался 29-летний ранее судимый местный житель.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (Разбой, совершенный с применением оружия). Подозреваемого, которому грозит до 10 лет лишения свободы, заключили под стражу.

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