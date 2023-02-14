В центре Краснодара из-за энергоаварии оказались обесточены 10 улиц

В Краснодаре из-за повреждения кабельной линии оказались обесточены 10 центральных улиц. Об этом сообщил Единый дежурно-диспетчерский центр.

Из-за аварии на линии 6-10 кВ отключилась ПС «Ю-12» и 12 трансформаторных подстанций. Сбой в работе электричества произошел на улицах Дмитриевская Дамба, Костылева, Садовая, Базовская, Буденного, Длинная, Пашковская, Леваневского, Седина, Кутузова.

Над устранением повреждения работает аварийная бригада. Время восстановления не уточняется.

Анастасия Донскова

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