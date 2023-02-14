ИТМО получит грант в 514 млн рублей за лучшую инженерную школу страны

Петербургская инженерная школа ИТМО получит грант в размере 514 млн руб., проект признали лучшим в стране на совете под председательством министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова, сообщили в пресс-службе вуза.

Команда школы на заседании представила промежуточные результаты. В 2022 году им удалось запустить несколько крупных проектов с индустриальными партнерами. Среди них создание уникальной модели гироклесла для людей с ограниченными возможностями при поддержке «Татнефти» и спектрофотометров совместно с «Газпром нефтью».

Передовая школа ИТМО включает в себя четыре направления: «Химия и искусственный интеллект», «Инженерия цифровых систем», «Инженерия машинного обучения» и совместная с АГНИ программа «Искусственный интеллект в биотехнологических системах». Всего в ней обучается 52 студента.

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