Житель Новороссийска обвиняется в публичных призывах к терроризму

Следственное управление СКР по Краснодарскому краю завершило расследование уголовного дела в отношении 29-летнего жителя Новороссийска, который обвиняется в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, сообщает СУ СКР. В августе прошлого года мужчина записал и разместил в интернете видеоролик с призывом «взорвать набережную Новороссийска».

Противоправная деятельность злоумышленника была пресечена сотрудниками управления ФСБ России по Краснодарскому краю, мужчина арестован и находится под стражей. В социальных сетях сохранился записанный им ролик, где злоумышленник, активно используя нецензурную лексику, рассказывает о том, как он ненавидит жителей России и призывает их убивать, устраивая взрывы в общественных местах. Видео снято на центральной набережной Новороссийска. Местные жители разместили ролик в одном из пабликов с заголовком «Такой гаденыш живет в Новороссийске среди нас».

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. В случае признания фигуранта дела виновным ему может быть назначено наказание до семи лет лишения свободы.

Анна Перова, Краснодар