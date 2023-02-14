Запись детей в загородные лагеря в Екатеринбурге начнется 15 февраля

Прием заявлений на предоставление путевок в детские лагеря в Екатеринбурге начнется с 15 февраля, сообщили в пресс-службе администрации города. Так, до 15 марта будут приниматься заявки на поездки в загородные лагеря, с 5 по 19 марта – в городские лагеря, а с 15 по 29 апреля – в санатории.

Подать заявление в загородный лагерь можно через портал Госуслуг, в отделениях МКУ «Центр муниципальных услуг» и МФЦ. Запись в городские лагеря проходит в школах.

Если заявление подано в электронном виде, то родителям нужно в течение пяти дней прийти с подлинниками документов в МФЦ или ЦМУ для подтверждения сведений.

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