ФСБ пресекла деятельность по легализации иностранцев в Липецкой области

Федеральная служба безопасности РФ при силовой поддержке Росгвардии пресекла деятельность межрегиональной группы, специализировавшейся на организации незаконного пребывания иностранцев на территории московского и липецкого регионов. Об этом сообщили в центре общественных связей ФСБ.

По версии следствия, злоумышленники «за денежное вознаграждение» изготавливали иностранцам поддельные документы, помогали заключать фиктивные браки и устанавливать отцовство над российскими детьми с целью последующей легализации в стране.

В рамках возбужденного уголовного дела проведены 45 обысков и допрошены 30 свидетелей. Сотрудники ФСБ изъяли «значительный объем» поддельных миграционных документов, материалов теневой отчетности, денежных средств. Также обнаружены устройства и носители, «содержание которых указывает на активную роль участников межрегиональной группы в выявленном преступлении». Кроме того, прекращена деятельность подпольной типографии, оснащенной современным оборудованием для изготовления печатей, штампов, бланков официальных документов государственных органов.

Сейчас, отметили в ведомстве, организатор и четыре активных участника задержаны. Организатор взят под стражу. Следственные действия и оперативные мероприятия продолжаются, добавили в ФСБ.

Александр Прытков

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