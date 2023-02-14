Дело жителя Новороссийска о публичных призывах к терроризму направили в суд

В суд направили уголовное дело в отношении 29-летнего жителя Новороссийска, подозреваемого в публичных призывах к терроризму. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

По данным следствия, мужчина был подписан на один из популярных каналов в мессенджере. Вечером 24 августа прошлого года, гуляя по набережной, он записал несколько видеообращений на телефон и разместил их в паблике. Записи содержали призывы к терроризму.

Деятельность злоумышленника пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. Против мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы в интернете к осуществлению террористической деятельности). В настоящее время подозреваемый находится под стражей.

В августе прошлого года в краевом управлении МВД сообщили, что в Новороссийске мужчина разместил посты с призывами разрушить набережную города, а также к насилию над россиянами и уничтожению муниципального имущества. По результатам проверки выяснилось, что мужчина нигде не работал, вел публичные страницы в соцсетях, на которых периодически выкладывал видеоролики.

Анастасия Донскова

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