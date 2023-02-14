Реклама со знаком минус

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о том, какие видео подготовили автомобильные концерны и некоммерческие организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: The Dawn Project Фото: The Dawn Project

В минувший уикенд прошел Super Bowl — главное спортивное событие США, знаменитое еще и тем, что компании, в том числе автомобильные, готовят к нему особенные рекламные ролики, сверхдорогие как по изготовлению, так и по цене размещения. Было так и на этот раз. Ролики уже есть в Сети, посмотрите, любопытно.

Kia сняла несколько глуповатую в своей эпичности историю про то, какие подвиги за рулем совершает молодой отец, чтобы привезти ребенку соску-пустышку. Jeep продолжает экспериментировать с анимированными животными, на этот раз лесные твари радуются и пляшут буги-вуги, потому что мимо едут электрические Wrangler и Grand Cherokee, бережно относящиеся к дикой природе.

Электрический же Ram рекламирует Джейсон Джонс, а концерн General Motors с помощью Уилла Феррелла показывает, как он собирается сотрудничать с компанией Netflix.

Но, пожалуй, больше всего сегодня обсуждают не художественные достоинства роликов автомобильных фирм, а 30-секундный сюжет, который вообще не претендует на остроумие или красивость, зато имеет острую социальную направленность.

Tesla под управлением автопилота объезжает стоящий школьный автобус, что в Америке делать категорически нельзя, едет по встречке, сбивает детские коляски, а также манекены детей, внезапно выезжающие на дорогу. Эту антирекламу изготовила организация The Dawn Project, которая целенаправленно ведет кампанию по запрету несовершенного и небезопасного, по ее мнению, программного продукта Tesla, позволяющего электромобилю двигаться самостоятельно.

Илон Маск после отшутился, что типа благодаря этому ролику публика больше узнает об автопилоте Tesla. Вероятно, он пересмотрел роль СМИ вообще и видеоконтента, в частности, на умы граждан. Долгие годы Илон Маск утверждал, что прессе верят только идиоты. Сегодня он гендиректор Twitter, а на стадионе, где проходил Super Bowl, он сидел рядом с Рупертом Мердоком, известным медиамагнатом, владельцем Fox News.