Малый бизнес Нижегородской области привлек 1 млрд рублей льготных инвесткредитов за год

Нижегородская область вошла в десятку самых активных субъектов по льготному инвестиционному кредитованию в 2022 году. Малые и средние предприятия региона привлекли более 1 млрд руб. средств по программе Минэкономразвития, сообщили в пресс-службе ведомства.

Программу инвесткредитования для малых и средних предприятий запустили летом 2022 года. Всего в России к началу 2023-го поддержку получили около 500 проектов на общую сумму 37,4 млрд руб.

Кредиты предоставляют на сумму от 50 млн руб. под 2,5% годовых для среднего бизнеса и 4% для малого. В 2022 году получить льготный кредит могли производственные предприятия, компании в сфере транспортировки и хранения, гостиницы. С этого года на поддержку смогут рассчитывать также компании, ведущие научную, техническую и архитектурную деятельность.

Анастасия Еремина