Русский американец в Париже

В преддверии сорокалетия со дня смерти Джорджа Баланчина (1904–1983) Парижская опера пополнила репертуар двумя балетами из золотого фонда мэтра: одноактным «Ballet Imperial» (1941) на музыку Второго фортепианного концерта Чайковского, которым хореограф-эмигрант отдал дань своему петербургскому прошлому, и «Who cares?» (1970) Гершвина — искрящейся одой американскому настоящему. Баланчинские темпы на премьере крепко держал оркестр Парижской оперы под управлением Михаила Агреста. Акцент французов, поставленный при участии репетиторов Фонда Баланчина, оценила Мария Сидельникова.
Даже в нарочито американской эстетике балета «Who cares?» Баланчин все равно остается верен классическим азам
Фото: Agathe Poupeney / OnP
Совместная история Парижской оперы и Джорджа Баланчина тянется без малого век, ровно с того момента, когда честолюбивый интендант Жак Руше задумал вернуть престиж французскому балету усилиями последних дягилевских звезд — Георгия Баланчивадзе и Сергея Лифаря, которых импресарио-франкофил к тому времени уже «опарижил» в Жоржа Баланчина и Сержа Лифаря. Первого Руше видел худруком, второго — премьером. Однако Лифарь решил справиться с обеими ролями единолично. Помогла ему в этом пневмония, внезапно подкосившая соперника. Пока тот дышал швейцарским воздухом и глядел на Монблан, деятельный киевлянин заканчивал за больного «Творения Прометея» и подогревал себе директорское кресло. По выздоровлении нерешительный фаталист, как принято описывать характер Баланчина, сдался без боя, словно бы знал, что впереди его ждет невероятная американская карьера основателя новой школы и NYCB. Не став руководителем балета Оперы в Париже, он в итоге сделался одним из самых исполняемых и любимых ее хореографов — как при жизни, когда его регулярно приглашали переносить и ставить, так и после смерти. В общей сложности с нынешними премьерами в репертуаре парижан 36 баланчинских балетов.
«Ballet Imperial» появился в 1941 году с подачи американского Госдепа. Рузвельт хотел убедить латиноамериканских соседей в том, что США — надежный, культурный партнер, а не меркантильный хищник с фигой в кармане. А что может украсить политический имидж лучше балета, тем более русского? Фамилии Павловой, Дягилева, Петипа ласкали слух даже в далекой Бразилии. Так, заручившись финансовой поддержкой государства, импресарио Линкольн Керстин собрал временную труппу American Ballet Caravan, а Баланчин поставил три балета, в их числе «Ballet Imperial». Мир уже совсем трещал по швам — после окончания того дипломатического турне случится Перл-Харбор, ну а мир Баланчина рухнул еще раньше, в 1917 году в Петрограде, где навсегда остались высокие каноны балетной императорской школы, вальсы Чайковского — его музыкального двойника, отскакивающие от ног баядерки, раймонды и спящие, блеск придворных театров и размеренный быт. (Одни только поездки в школу на карете чего стоят!) Все эти воспоминания он и вложил в стройную компактную структуру «Ballet Imperial», вторящую большим «белым» балетам с антре, адажио, вариациями, па-де-труа и искрящейся кодой под финал, сложнейшего его сочинения и по технике, и по темпам. В поздней версии семидесятых, актуальной и по сей день для NYCB, он шел уже без декораций Мстислава Добужинского с державными видами Петербурга, танцевали в простеньких удлиненных платьях, всю пантомиму Баланчин вымарал, а в название вывел Чайковского — Концерт №2, рассудив, что никто уже не понимает, что значит этот imperial.
Французам же объяснения не нужны — придворные нравы в Парижской опере неискоренимы. Так что под присмотром баланчинских балерин, а ныне гарантов качества его балетов Сандры Дженнингс и Патрисии Нири в Париже распустилось все «императорское» великолепие «Ballet Imperial» — не только внешнее, с диадемами и богато декорированными классическими пачками, но и исполнительское: премьерный состав излучал чистое и очень естественное благородство.
Баланчин, как известно, любил балерин высоких и длинноногих, но с его самыми каверзными балетами, нашпигованными мелочовкой и вращениями, лучше справляются маленькие педантичные «кошечки», обладательницы аккуратных стоп и быстрых цепких ног, заточенных на технику с хорошим толчковым прыжком. Всем этим критериям в труппе идеально отвечает этуаль Людмила Пальеро. К премьере опытная балерина поставила себе такой величавый апломб, что казалась на две головы выше обычного, и не теряла взятую высоту даже в скороговорках хореографического текста, которыми усеяна ее партия. Насадить туры, блинчики да еще прыжок на каких-нибудь пару тактов, пустить их по диагонали со сменой направления после каждой комбинации и завершить эту убийственную гонку серией фуэте Баланчину ничего не стоило. А вот для балерины это то еще испытание. Но координированная, расчетливая Пальеро ни разу не обнаружила ни суеты, ни видимых усилий. Проговаривала азбучные позы и позиции, не съедая окончаний даже там, где был соблазн, точно фиксировала все остановки в серии коварных партерных туров на плие, здорово интонировала непривычные музыкальные акценты «от себя» и стильно острила в бесчисленных пальцевых уколах-пике, пробежках и «припаданиях» — словом, была прагматична в ногах и непринужденна в корпусе. Пару ей составил этуаль Поль Марк, трудяга и отличник, который пашет сейчас в труппе за всех уставших, травмированных и тех, кто в поисках себя. Он надежнейший партнер: отлично ловит, выжимает, докручивает. Этого для баланчинской хореографии более чем достаточно. Но Марк еще и прекрасно выученный артист со щедрыми данными: большим и мягким шагом, легким вращением и пружинистым, баллонным прыжком, которые он и продемонстрировал на своей вариации в адажио.
На третью сольную партию в премьерном составе этуали не нашлось, так как звездную женскую сборную Оперы в этом сезоне подкосили декреты. Шанс заявить о себе представился первой танцовщице Сильвии Сен-Мартен — уверенной классической балерине с красивым подъемом, идеальной линией арабеска, выворотным высоченным алезгоном и длинными выразительными руками на слегка угловатых плечах. Они-то и лезли предательски вверх каждый раз, когда ей не хватало техники в аллегро.
Но сольные удачи отдельных балерин для Баланчина меркнут, если нет единообразия в ансамбле, а его кордебалету Оперы не занимать. Виртуозные классические тексты парижане танцевали бодро и стройно, местами с американским оскалом, местами с легким флером старомодной романтики, стыдливо опуская глазки, растягивая широкие пор-де-бра корпусом каждый раз, когда позволяла музыка, и мягко вздыхая нарочито провисшими локтями.
В «Who cares?» царит совсем иная атмосфера. На девственно-голубом заднике зажгутся огни Нью-Йорка, придворные принцы-флегматики уступят место удалым бродвейским ребятам с повадками Фреда Астера, девушки без стеснений будут соревноваться за их внимание, в глазах — искры, на лицах — улыбки, бедра и плечи вырвутся из балетной уздечки, а ноги полетят выше небоскребов. Именно благодаря Джорджу Гершвину Баланчин распробовал мюзиклы еще в Европе в тридцатые годы: «Я пою о тебе» произвел на него тогда сильнейшее впечатление. Он-то и станет отправной точкой для «Who cares?», в котором спустя много лет и после многих работ в развлекательном жанре хореограф соберет почти два десятка любимых песен композитора в искрящееся танцевальное попурри, где массовые сцены мешаются с яркими сольными вариациями и дуэтами. При совершенно ином настрое и настроении свой джазовый размашистый почерк Баланчин составляет все из тех же классических азов, разбавляя их игривыми акцентами.
Главная борьба разворачивается за внимание мечтательного юноши — Жермана Луве — между тремя солистками. Этуаль Валентина Колосант была предсказуема: что приговоры властной Мирты в загробном мире, что соблазнения на Бродвее она исполняет с одинаковой непоколебимой холодностью. Вернувшаяся из декрета Леонор Болак — вечная этуаль-девочка — достойно отработала сложнейшую вариацию Fascinatin` Rhythm, где в ритме джаза нужно семенить классическими связками. Но зажечь неподдельный огонь в глазах и в движениях вечно тоскующего Луве удалось только темпераментной Ханне О’Нейл, которая, похоже, отпустила все мысли о возможном повышении (давно застряла в «первых танцовщицах») и выходит на сцену каждый раз без оглядки на статусы, танцуя в удовольствие себе и зрителям. Табель о рангах? Who cares!