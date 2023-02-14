Дубай готовит такси к взлету

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о планах местных властей по внедрению аэротакси.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Business Wire / AP Фото: Business Wire / AP

Дубай возобновил программу по запуску службы летающих такси. Перевозка людей по воздуху должна стартовать в 2026 году. Такие сроки в своем Twitter назвал правитель города — шейх Мухаммед бен Рашид аль-Мактум.

Летать предполагается на новом типе аппаратов, внешне напоминающих гибрид легкомоторного самолета и квадрокоптера. В рекламном ролике, который прилагается к публикации, запечатлена разработка американской Joby Aviation. Ее аппарат получил шесть роторов на электрической тяге с изменяемым углом для вертикального взлета.

Разговоры о запуске аэротакси в Дубае ведутся с 2017 года, в связи с чем в городе уже показывали аппараты китайских EHang или XPeng, а также немецкий электрический вариант Volocopter. Их судьбу в Дубае в роли аэротакси прокомментировал представитель транспортного ведомства Ахмед Бахрозян. Он подчеркнул, что вести речь о партнерах рано — ни один контракт еще не подписан.

Будущий вид транспорта представители города описали как такси с пилотом и четырьмя местами для пассажиров на борту. А такая компоновка ближе к варианту Joby Aviation. Кстати, в первоначальных планах предполагалось автономное пилотирование. Похоже, на этапе запуска сервиса от человека за штурвалом решено не отказываться.

В сообщении шейха в Twitter также говорится об утверждении дизайна так называемых вертипортов — это локации для посадки и высадки будущих авиапассажиров. Пока речь о четырех ключевых местах с точки зрения бизнеса и туризма: международный аэропорт, деловой центр города, искусственный архипелаг Пальма Джумейра и район Марина. На каждой точке будет две стартовые площадки и четыре места для подзарядки летающих машин.

По предварительным данным, стоимость перелета на аэротакси будет сравнима с местными ценами на поездки в лимузинах или чуть выше.