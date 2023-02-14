В Волгограде экс-полицейский не смог избежать лишения свободы за коррупцию

Волгоградский областной суд изменил приговор бывшему оперуполномоченному отдела МВД России по Николаевскому району Руслану Имашеву, который обвинялся в покушении на получение взятки и злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Установлено, что в декабре 2019 года полицейскому поступила информация о вступлении ранее знакомого ему гражданина в половую связь с несовершеннолетней. Сотрудник не передал информацию о преступлении в дежурную часть. Осознавая, что в действиях знакомого усматриваются признаки ч.1 ст. 134 УК РФ, Имашев потребовал от него взятку в размере 35 тыс. руб. за непринятие мер к регистрации сообщения о преступлении. Позже подсудимый снизил требуемую сумму до 15 тыс. руб. Понимая, что действия полицейского носят преступный характер, гражданин сообщил об этом в правоохранительные органы.

Николаевский райсуд признал Руслана Имашева виновным по ч.3 ст. 30, ч.3 ст. 290 и ч.1 ст. 285 УК РФ. Ему назначено наказание в виде четырех лет условного лишения свободы и штрафа в размере 450 тыс. руб. Осужденный был лишен специального звания «старший лейтенант полиции» и права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти на четыре года.

Государственный обвинитель обжаловал приговор.

Волгоградский областной суд назначил Имашеву окончательное наказание в виде трех лет 10 месяцев лишения свободы, ссылка на применение ст. 73 УК РФ из приговора была исключена, и мужчину взяли под стражу в зале суда. Отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии общего режима.

Марина Ковалева