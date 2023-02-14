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Коммерсантъ FM
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В Верховную раду внесен законопроект об отмене празднования Первомая и Дня победы

Украинские парламентарии зарегистрировали законопроект, согласно которому в стране могут быть пересмотрены праздничные даты. Вместо Международного женского дня 8 марта депутаты предлагают ввести новый государственный праздник — День украинской женщины, который будет отмечаться 25 февраля (в честь дня рождения Леси Украинки). Кроме того, парламентарии предлагают отменить празднование Дня труда 1 мая и Дня Победы 9 мая, оставив только День памяти и примирения 8 мая.

Парламентарии Оксана Савчук (партия «Свобода»), Наталия Пипа, Соломия Бобровская, Ярослав Юрчишин («Голос») и Ростислав Тистык («Слуга Народа») также предложили сделать выходным днем 9 мая — день рождения поэта Тараса Шевченко. В проекте, размещенном на сайте Верховной рады, предлагается сделать выходным День матери (второе воскресенье мая).

Из-за военного положения в Киеве не стали устраивать праздничные мероприятия на 9 мая в 2022 году. Законопроект о переносе праздничного дня в честь Дня Победы с 9 на 8 мая внесли в Раду еще в 2018 году. 8 мая — день памяти и примирения, посвященный памяти жертв Второй мировой войны. Его в основном отмечают на Западе.

Андрей Сапожников

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