В Орловской области в законное владение вернули 480 га сельскохозяйственных земель

Прокуратура Орловской области добилась возвращения законному владельцу 480 га земель сельскохозяйственного назначения. Об этом сообщили в ведомстве.

Ранее прокуратура выявила, что в феврале и июле 2018 года администрация Болховского района заключила с неназываемым гражданином два договора аренды земельных участков в Новосинецком сельском поселении общей площадью более 480 га «для ведения огородничества». По данным ведомства, площадь земли почти в 200 раза превышала установленную законодательством о личном подсобном хозяйстве предельную площадь участков, предоставляемых гражданам для ведения огородничества.

В прокуратуре рассказали, что фактически земля была передана для осуществления предпринимательской деятельности. Кроме того, добавили там, сделки были совершены без проведения торгов, что нарушило принцип публичности и конкурентности.

В арбитражном суде Орловской области ведомство потребовало признать недействительными договоры аренды. Во время рассмотрения арендатор пытался передать землю в пользованием аффилированным лицам «с целью придания видимости законности их использования», добавили в прокуратуре.

Суд признал сделки мнимыми и обязал предпринимателя вернуть участки. Районная администрация безуспешно обжаловала это решение в апелляционной инстанции. Сейчас земля уже возвращена. Власти организовали торги по продаже участков, отметили в прокуратуре.

Александр Прытков

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