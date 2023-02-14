Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, во сколько обойдется бюджетный лот в столичных новостройках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Всего десять столичных проектов, где продажи ведутся от инвестора или застройщика, могут предложить на выбор потенциальным покупателям жилье стоимостью в пределах 6 млн руб. Их доля не превышает 3% от всех девелоперских предложений в Москве в старых ее границах. Годом ранее таких проектов также было десять, а пять лет назад — 12, подсчитали эксперты компании «Метриум». Впрочем, большая часть из этих предложений вовсе не новое строительство, а реконструкция старых зданий, а в некоторых случаях инвесторы ограничиваются только капитальным ремонтом.

Несмотря на то, что первичное жилье в городе за пять лет подросло в цене в среднем на 85%, бюджетные объекты еще остаются в экспозиции. Но лоты в них становятся компактнее. Средняя площадь квартир и апартаментов в десяти наиболее доступных по цене проектах сократилась на 30 кв. м — с 48 кв. м до 18 кв. м.

Один из наиболее компактных форматов представлен на западе города. Здесь предлагается жилье площадью менее 16 кв. м, при этом стоит метр в таком помещении около 360 тыс. руб. И это больше, чем во всех остальных проектах. А одни из самых доступных по цене вариантов продаются в апарт-комплексе в районе Кусково. Средневзвешенная стоимость лотов здесь составляет 4,2 млн руб.

Брокеры отмечают, что в этом году в столице не представлено ни одного предложения со средним бюджетом покупки до 4 млн руб. Год назад в экспозиции можно было найти один такой проект, пять лет назад — два.