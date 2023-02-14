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Коммерсантъ FM
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«В нынешнем году в программе есть изменения»

Дмитрий Буткевич — о XVI Зимнем международном фестивале искусств

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о том, какие мероприятия пройдут в рамках фестиваля в Сочи.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

15 февраля в Сочи открывается XVI Зимний международный фестиваль искусств под артистическим руководством Юрия Башмета. В нынешнем году в программе есть изменения. Во-первых, фестиваль стал на сутки длиннее, он заканчивается 27 февраля традиционным спектаклем «Не покидай свою планету», где Константин Хабенский и Юрий Башмет разыгрывают щемящую повесть Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Эта постановка как-то по-особому любима сочинцами: вот уже который год на моих глазах здесь аншлаги.

Иностранных участников, по понятным причинам, меньше. Но они есть. Вечер джаза 19 февраля представит кубинская певица Герра и ансамбль Blues de Habana. А 21-го концертная постановка «Моцарт. Волшебная флейта. Путешествие» будет исполнена башметовским оркестром «Новая Россия» под управлением немецкого дирижера Юстуса Франтца, который, по образному выражению Юрия Абрамовича, «давно топит за Россию». 25-го предстоит вечер индийского танца с театральной компанией Aditi Mangaldas.

А из отечественных исполнителей нынешнего фестиваля перечислю только некоторых. Ильдар Абдразаков выступит 18 февраля в сольной программе «Посвящение Федору Шаляпину», так сказать, от выдающегося баса современности — великому басу прошлого века. 20 февраля в «Вечер балета» скрипач Вадим Репин и прима Светлана Захарова представят программу «Па-де-де на пальцах и для пальцев». А 22-го впервые на Зимнем фестивале выступит удивительный Теодор Курентзис и оркестр MusicAeterna с произведениями Чайковского.

Отдельно скажу о гала-концерте открытия фестиваля 16 февраля. Он пройдет под лозунгом «Юрий Башмет — 70». Играть будут «Солисты Москвы» и Всероссийский юношеский оркестр, солировать, среди прочих, будет альтист Башмет (он отметил юбилей 24 января), а к дирижерскому пульту встанет старый друг Валерий Абисалович Гергиев, который свое 70-летие отметит 2 мая.

И, конечно, сопутствующие фестивальные события «рамочной программы» в виде «Бетховен-марафона», Конкурса молодых композиторов, Турнира поэтов, Школы молодого журналиста, пишущего о культуре. В последней я ежегодно рассказываю о работе на радио “Ъ FM”.

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