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Движение электробуса до Южного города возобновится до начала апреля

Движение электробуса до Южного города возобновится в первом квартале текущего года. Электротранспорт поступит на уже существующий маршрут №108, обслуживаемый самарским МП «ТТУ».

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Самарское МП «Трамвайно-троллейбусное управление» (ТТУ) на собственные средства приобрело низкопольный электробус модели Е-420, произведенный на белорусском предприятии «Белкоммунмаш». В настоящее время маршруте №108, следующем от губернского рынка до Южного города, задействованы автобусы большой вместимости. Электробус пополнит состав транспорта на данном маршруте.

Электробус выходил на линию на маршруте №108 с марта 2020 года по февраль 2021 года. В работе транспорта неоднократно случались перебои.

Андрей Сазонов

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