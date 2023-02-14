Больше 700 учеников школы №3 в Можге временно сменят учреждение из-за капремонта

В Можге больше 700 учеников школы № 3 будут временно обучаться в других образовательных учреждениях. Данное решение связано с капитальным ремонтом, который начнется в школе весной, рассказал во «ВКонтакте» заместитель главы города Эрик Уразов.

В частности, в основном здании учреждения и в здании начального звена обновят проводку, системы отопления, водоотведения и вентиляции, а также приведут в нормативное состояние отмостки и утеплят кровлю. Работы, которые ведутся по президентской программе, планируют завершить к ноябрю.

На время капремонта ученики 1-7 классов перейдут в гимназию № 8, а школьники с 8 по 11 классы продолжат образовательный процесс в школе № 6.