В Казани осудят нашедшего на лавке пакет с 7,8 млн рублей мужчину

Ново-Савиновский райсуд Казани рассмотрит уголовное дело 50-летнего мужчины, который нашел на лавке пакет с 7,8 млн руб. Об этом сообщает прокуратура Татарстана.

Находку мужчина обнаружил в конце прошлого года возле подъезда дома на проспекте Ямашева. Мужчина, как считает следствие, решил забрать пакет с собой, хотя его друзья советовали не трогать чужое. Позже к нему домой пришли его приятели, они потребовали от него вернуть деньги их хозяину и сообщить обо все в полицию. Однако он отказался и побил своих друзей.

Вскоре мужчину задержали. Деньги он потратил по своему усмотрению.

"Ъ-Казань"