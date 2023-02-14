Экс-глава Федоровского района готовится предстать перед судом

Завершено расследование уголовного дела в отношении экс-главы Федоровского района Саратовской области Алексея Наумова.

По информации СУ СК, не позднее 24 сентября 2021 года глава предложил индивидуальным предпринимателям провести работы по демонтажу двух многоквартирных домов в селе Мунино без признания их аварийными. В его полномочия принятие решений по распоряжению имуществом муниципального образования, в том числе этих домов, не входило.

В период с 1 октября по 30 ноября 2021 года индивидуальные предприниматели, неосведомленные о незаконном распоряжении главы, разобрали конструкции. В результате муниципальному образованию причинен материальный ущерб в размере более семи млн руб., а также нарушены прав граждан, имеющих право в них проживать.

По ходатайству следствия обвиняемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Марина Ковалева