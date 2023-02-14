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Новые автобусы «СИМАЗ» поставят на два маршрута в Ульяновске

В Ульяновске новые автобусы «СИМАЗ» поставят на маршруты №№30 и 59. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Алексея Русских.

В настоящее время закуплено 50 автобусов, всего планируется приобрести 150 единиц транспорта. Первые 10 автобусов поступили в ПАТП-1, они будут обслуживать маршрут №30, следующий от центробанка до проспекта Врача Сурова. Также транспорт к началу весны поставят на возрожденный маршрут №59, который соединит кондитерскую фабрику и ул. Подлесную, пройдя через центр города.

Андрей Сазонов

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