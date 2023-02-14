Жителям Прикамья доступна новая экосистемная подписка МТС для детей

Абоненты МТС и других сотовых операторов в Пермском крае теперь могут воспользоваться экосистемной подпиской МТС Junior, которая объединяет полезные сервисы для детей и их родителей. Детям подписка позволит смотреть без взрослого контента и рекламы популярные мультфильмы, слушать музыку и проходить развивающие онлайн-курсы, а родители смогут узнать местоположение ребенка в реальном времени, дозвониться до него при нулевом балансе, отслеживать заряд батареи и пользоваться другими полезными функциями.

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Компания объявила о запуске первой экосистемной подписки МТС Junior, которая включает в себя сервисы для определения местоположения ребенка, развивающие онлайн-курсы, МТС Music и онлайн-кинотеатр KION с детским режимом и другие полезные решения. Воспользоваться подпиской могут не только абоненты компании.

По словам вице-президента по развитию экосистемы и маркетингу компании Ольги Зиборовой, МТС Junior – еще один шаг в развитии экосистемы МТС, в этот раз для широкой аудитории семей с детьми. «В новом комплексном продукте мы собрали сервисы для всей семьи, которые помогут родителям контролировать безопасность детей, быть уверенными в качестве получаемого ими контента, а детям с пользой проводить время в интернете», – пояснила Ольга Зиборова.

С новой подпиской Junior от МТС родители смогут узнать местоположение ребенка в реальном времени, дозвониться до него при нулевом балансе или даже если смартфон в беззвучном режиме, получить уведомления, когда ребенок покинет дом, школу или двор, отслеживать заряд батареи и пользоваться другими полезными функциями.

Детям подписка позволит смотреть без взрослого контента и рекламы популярные мультфильмы, фильмы, аниме с любимыми героями, слушать музыкальные треки, подкасты, развивать логику и интеллект с курсами LogicLike.

Подписка доступна для клиентов любых сотовых операторов. Абонентам МТС доступен расширенный набор сервисов: ограничение звонков и SMS-сообщений детей на платные короткие номера, защита ребенка от спама, подключения ненужных подписок, платного выхода в интернет, когда исчерпан пакет трафика. Подписчики также получат возможность безлимитно общаться в мессенджерах WhatsApp, Telegram, Discord, Snapchat, Viber и других, в социальных сетях Likee, VK и «Одноклассники».

Для всех клиентов предусмотрен тестовый период: в течение 30 дней можно пользоваться подпиской бесплатно. После этого стоимость составит 149 руб. на 30 дней. Клиенты МТС могут оплатить подписку с лицевого счета родителя или банковской карты. Клиенты других российских операторов связи смогут оплатить подписку с банковской карты.

ПАО «МТС»