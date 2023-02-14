Координировать фестиваль «Белые ночи на Каме» будет менеджер театра «Балет Евгения Панфилова»

Пермский арт-менеджер Любовь Орлова станет координатором фестиваля «Белые ночи на Каме», приуроченного к юбилею города. Об этом сообщает в своем телеграм-канале интернет-журнал «Звезда» со ссылкой на источник. Госпожа Орлова эту информацию подтвердила, но заметила, что сейчас не готова обсуждать команду фестиваля, его задачи и события.

Ранее Любовь Орлова работала в Музее советского наива, на базе которого был открыт Центр городской культуры (ЦГК). В 2018 году команда ЦГК — Надежда Агишева, Любовь Орлова, Татьяна Синицына, Андрей Попов и Александра Тихонова — получила краевую премию в сфере искусства и культуры. В 2019 году госпожа Орлова была программным директором гражданских сезонов «Пермские Дни памяти». В рамках этого мероприятия были в том числе установлены таблички проекта «Последний адрес», выставки и иммерсивный аудиоспектакль «Зона голоса». С 2021 года арт-менеджер стала программным менеджером театра «Балет Евгения Панфилова».

Летний фестиваль «Белые ночи на Каме» пройдет с 12 июня по 26 августа на разных площадках в районах города. Мероприятие будет отличаться от фестиваля «Белые ночи», которые проходили на эспланаде во время «культурной революции». Программа «Белые ночи на Каме» включает фестиваль уличных театров, джазовый фестиваль, выставочные, театральные, музыкальные и кинопроекты.