За убийство 7-летнего сына матери из Новосибирска дали 14 лет колонии, ее сожителю пожизненное

В Новосибирской области суд вынес приговор 33-летной местной жительнице и ее 21-летнему сожителю, которые признаны виновными в убийстве 7-летнего ребенка. Им также предъявлены обвинения по статьям об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью группой лиц по предварительному сговору (111 УК РФ) и за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ).

Женщине судом назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы, а ее сожителю пожизненное лишение свободы.

По данным следствия и суда, с 2017 года по 19 марта 2021 года, женщина и ее сожитель систематически избивали 7-летнего сына, в том числе с помощью предметов кухонной утвари и ремня. 19 марта 2021 года после нанесения ребенку 55 ударов ногами и руками по различным частям тела, ребенок скончался на месте.

«В ходе следствия вину в инкриминируемых преступных деяниях женщина не признала, мужчина признал не в полном объеме», - говорится в сообщении СУ СКР по Новосибирской области.

Правоохранители по уголовному делу провели более десяти судебных экспертиз, а также допросили более 30 свидетелей.

В октябре 2022 года в Омской области суд приговорил к 18 годам колонии строгого режима 38-летнего местного жителя, убившего свою четырехлетнюю дочь. Как установило следствие, мужчина в состоянии алкогольного опьянения ночью нанес ребенку удары по лицу и голове, после чего задушил. Причиной такой агрессии стало то, что ребенок, проснувшись ночью, стал смотреть по телевизору мультфильмы, мешая мужчине спать, считает следствие.

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Лолита Белова