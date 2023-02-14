На Кубани COVID-19 за сутки выявили у 123 человек

В Краснодарском крае за сутки коронавирусом заболели 123 человека. По данным оперативного штаба региона, среди заболевших 71 женщина и 52 мужчины.

В Краснодаре отметили 38 случаев заболевания, в Анапе — 16, в Тбилисском районе — 15. В Сочи заболели восемь человек, в Каневском, Новокубанском, Северском, Тихорецком — по четыре жителя. В Новороссийске, Динском, Ейском, Крымском, Тимашевском зарегистрировали по три новых пациента. В Красноармейском районе заболели два человека. Еще по одному новому пациенту выявили в Армавире, Геленджике, Апшеронском, Белореченском, Гулькевичском, Калининском, Новопокровском, Славянском, Успенском муниципалитетах.

Всего с начала пандемии на Кубани коронавирус подтвердили у 346 991 человека. Из них с выздоровлением выписали 334 620 пациентов, 11 150 жителей скончались.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram