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Апелляция оставила под арестом более 130 квартир, принадлежащих Челябинской области

Управление делам губернатора и правительства Челябинской области и министерство имущества региона не смогли оспорить арест, наложенный на 131 квартиру в рамках дела о банкротстве Агентства инвестиционного развития (АИР) области. Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу на заседании 14 февраля.

«Оставить определение суда без изменения, жалобу без удовлетворения»,– говорится в материалах, опубликованных в картотеке арбитражных дел.

Как сообщал «Ъ-южный Урал», 28 ноября 2022 года Арбитражный суд Челябинской области по заявлению конкурсного управляющего АИР принял обеспечительные меры и наложил арест на 131 квартиру, принадлежащую региону. Большинство из них – 110 – находятся в микрорайоне Белый хутор поселка Западный Сосновского района. Конкурсный управляющий добивается признания недействительными двух договоров безвозмездной передачи этих квартир, которые агентство заключило с минимущества в 2017 году, и возвращения в конкурсную массу более 393 млн руб.

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