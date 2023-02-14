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Коммерсантъ FM
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Сотрудницу «Арианта» отправили под домашний арест по делу о коммерческом подкупе

Тракторозаводский районный суд Челябинска отправил под домашний арест руководителя отдела закупа ООО «Агрофирма “Ариант”», обвиняемую в получении коммерческого подкупа. Мера пресечения избрана до 14 апреля, сообщают в прокуратуре региона.

Установлено, что сотрудница с июня по декабрь 2022 года незаконно получила от представителя коммерческой компании не менее 500 тыс. руб. Средства предназначались за покровительство при работе с агрофирмой «Ариант» и ускорение оплаты средств за поставленную продукцию по заключенному договору.

ООО «Агрофирма “Ариант”» занимается производством мясной продукции в составе одноименного холдинга.

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