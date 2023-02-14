TUI видит восстановление туризма после пандемии

Один из крупнейших в мире туристических операторов компания TUI Group опубликовала отчетность за первый квартал текущего финансового года и сделала позитивные прогнозы на лето 2023 года. Выручка TUI за три месяца выросла на 59,2% и составила €3,8 млрд. Убыток компании до вычета налогов по итогам квартала составил €153 млн, что почти вдвое меньше, чем годом ранее. Тогда убыток достиг €274 млн. За отчетный квартал услугами TUI воспользовались 3,3 млн человек, а это на 1 млн больше, чем за аналогичный период годом ранее.

В TUI отмечают, что налицо восстановление рынка после пандемии COVID-19. Уровень заполняемости отелей в квартале вырос на 11 процентных пунктов, до 75%. А за период с октября 2022 года по март 2023 года он составляет 71%, в то время как годом ранее он был 56%. На текущий сезон зима-2023 и на предстоящий сезон лето-2023 к настоящему моменту сделано 8,7 млн бронирований. Летние бронирования на 20% превышают прошлогодние показатели. Как отмечают в компании, особенно активно поступают заявки на бронирование из Великобритании и Германии.

Алена Миклашевская