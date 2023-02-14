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Две школы, интернат и детский сад закрыли в Удмуртии из-за заболеваемости ОРВИ

В Удмуртии в период с 6 по 12 февраля острыми респираторными вирусными инфекциями заболели 16,9 тыс. человек. Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике, наиболее высокие показатели отмечаются у детей в возрасте до 6 лет. Всего выявили 397 вирусов гриппа.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В результате высоких показателей заболеваемости образовательный процесс остановили в двух школах Игринского района и Сарапула, а также в детском саду в Можгинском районе и школе-интернат в Сарапульском районе. Частично закрыли 182 класса в 71 школе и 82 группы в 60 дошкольных учреждениях.

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