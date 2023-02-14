В 2023 году в Москве появится 40 км новых выделенных полос, сообщает столичный дептранс.

«В 2023 году запустим 40 км новых выделенок, по ним проходит более 460 маршрутов, которыми пользуются более 2,4 млн пассажиров. Скоро новые полосы появятся в Северном и Юго-Западном административных округах», — заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Напомним, по состоянию на осень 2022 года в столице действовали 127 выделенных полос общей протяженностью 434 км. С 7 ноября 2020 года в Москве водителям личных автомобилей запретили проезд по выделенным полосам в выходные дни. Штраф за выезд на «выделенки» на личных машинах составляет 3 тыс. руб.

Максим Вершинин

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