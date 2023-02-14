Программа переселения жителей Башкирии из аварийного жилья завершится до 1 июня

В Башкирии программа переселения жителей из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года, завершится до 1 июня. Для этого в республике необходимо построить 10 тыс. кв. м жилья. Всего с 2019 по 2022 годы в республике было переселено из аварийного жилья 6,8 тыс. человек, сообщил премьер-министр Башкирии Андрей Назаров в своем Telegram-канале.

По словам господина Назарова, после завершения программы республики подаст заявку в Фонд содействия реформированию ЖКХ для получения финансирования на расселение многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2022 года. Таких домов в республике около 600, уточнил Андрей Назаров.

«Кстати, в Уфе переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным после 1 января 2017 года, уже ведется. С 2021 года расселено более 2,5 тыс. человек из 890 помещений площадью 31 тыс. кв. м. Поручил главам муниципалитетов, которые участвуют в программе, держать вопрос на особом контроле, чтобы не сорвать сроки введения домов. Нам важно завершить работу вовремя», — отметил премьер-министр.

Карина Мамаева

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте