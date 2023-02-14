В Краснодаре восемь трамваев попали в 25-минутный простой из-за ДТП

В Краснодаре восемь трамваев попали в вынужденный 25-минутный простой из-за водителя, подрезавшего один из составов. Об этом сообщила пресс-служба МУП «КТТУ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба МУП «КТТУ» Фото: Пресс-служба МУП «КТТУ»

Инцидент произошел на пересечении улиц Ставропольская и Вишняковой. Водитель легкового авто резко пересек путь следования трамвая, двигавшегося по маршруту №5, из-за чего водитель городского транспорта совершил вынужденную экстренную остановку на пересечении трамвайной и троллейбусной сетей.

«По итогам происшествия трамвай оказался обесточен, из-за чего произошел сбой в работе его систем. После 25-минутного простоя вагон был отбуксирован в тупик»,— говорится в сообщении.

Из-за происшествия без движения на протяжении почти получаса простояли трамваи, следовавшие по маршрутам №1, №4, №5, № 6, №7, №8, №20 и №22. В настоящее время движение восстановлено.

Анастасия Донскова

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